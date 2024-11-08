Югра может принять ряд крупных соревнований по триатлону
Заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков провёл встречу с генеральным секретарем Федерации триатлона России Ибрагимом Касимовым и гендиректором компании «Железный человек» Сергеем Бодровым, которые побывали в Югре с рабочим визитом.
Напомним, компания «Железный человек» — организатор соревнований по триатлону «Медный всадник», которые традиционно проходят в Санкт-Петербурге.
Как рассказал гостям Эдуард Исаков, триатлон в Югре только набирает обороты, но уже пользуется популярностью среди спортсменов-любителей. На базе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва открыто отделение по этому виду спорта.
«Перед началом нового учебного года среди спортсменов муниципальных образований был проведен отбор, по итогам которого для тренировочного процесса по этому виду спорта, были отобраны 10 ребят. Также замечу, что запросы на занятия этим видом спорта в Югре поступают и от участников специальной военной операции, есть запрос на развитие паралимпийского триатлона»,— отметил заместитель губернатора Югры.
Ибрагим Касимов осмотрел помещения ЮКИОР для занятий триатлонистов, учебные классы, медицинские кабинеты, столовую, отметив, что каждое помещение оборудовано современной техникой с которой работают высококвалифицированные профессионалы.
«Шикарное оборудование. Я бы сказал – одни из лучших условий для развития триатлона», — подчеркнул Ибрагим Касимов.
По итогам посещения объектов обсудили возможность проведения Всероссийских, а также Международных соревнований по зимнему и Indoor триатлону в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и дальнейшее взаимодействие между регионом и Федерацией триатлона России.