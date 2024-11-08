Актуальные вопросы для региона рассмотрены на заседании Правительства
Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял сегодня участие в заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Руслан Кухарук. Рассмотрено 23 вопроса.
Одобрены изменения в государственную программу по воспроизводству и использованию природных ресурсов. Общий объем финансирования увеличен на 135 миллионов рублей. Из них 35 миллионов рублей будут выделены на приобретение вездеходной техники подведомственным учреждениям – лесхозам для охраны, защиты и воспроизводства лесов за счет поступления средств от компании «Самотлорнефтегаз», 500 тысяч рублей будут направлены на разработку проекта рекультивации уборки 10 несанкционированных свалок, расположенных на землях лесного фонда и на другие статьи расходов.
Утверждено Распоряжение Правительства автономного округа о восьмом Международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица». Он пройдет в следующем году 19-20 марта в Сургуте. Традиционно, участие в мероприятии принимают представители нефтяных компаний, экспертных сообществ, молодые инженеры и ученые, студенты и аспиранты вузов, специалисты научно-образовательных центров из регионов Российской Федерации и других стран. За годы проведения Форума его участниками стали порядка 16 тысяч человек из России и 18 стран мира.
Заявлено, что на площадках Форума проходят тематические сессии по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса, конкурс инновационных проектов, научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов под эгидой Совета молодых ученых Российской академии наук, нефтяной академический конгресс имени Фармана Салманова и другие мероприятия.
Также сегодня были одобрены изменения в окружные программы по современному здравоохранению, развитию экономического потенциала, экологической безопасности, развитию агропромышленного комплекса и другие.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа