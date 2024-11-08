Борис Хохряков поздравил сотрудников органов правопорядка с профессиональным праздником.
Сегодня в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Традиционно он отмечается 10 ноября. А сегодня, 8 ноября, – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Профессия полицейского – одна из наиболее опасных в современном мире. Вступая в противоборство с преступником, сотрудник ежедневно подвергает свою жизнь риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.
Сегодня перед началом торжественной церемонии Губернатор округа Руслан Кухарук, Председатель окружной Думы Борис Хохряков, руководство УМВД по автономному округу, члены семей погибших сотрудников полиции почтили их память и возложили цветы к обелиску сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Обелиск открыт два года назад и расположен у здания Управления Министерства внутренних дел по Югре.
Торжественное собрание сегодня объединило всех, кто носит погоны, а также уважаемых ветеранов и тех, кто оказывает помощь и содействие сотрудникам полиции в деле установления правопорядка.
За безупречное исполнение служебных обязанностей, значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе Почетной грамотой Думы Югры и Благодарственным письмом Председателя окружной Думы награждены сотрудники органов правопорядка. Награды вручил спикер окружного парламента Борис Хохряков.
«В этот день мы чествуем сотрудников правопорядка, которые обеспечивают покой и порядок в наших городах и районах – очень непростая и опасная профессия. Недаром она по статистике входит в пятерку самых опасных профессий, – отметил Борис Хохряков. – На протяжении веков менялись требования к этой профессии, но, всегда неизменным оставалось самое главное: оно отражено в статье 1 Закона о полиции: полицейский должен помогать и защищать людей, которые в этой защите нуждаются.
Буквально в феврале вы будете отмечать 50 лет со дня образования Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Я считаю, что вы к этой дате подходите в хорошей форме. Наше Управление внутренних дел всегда отличается хорошими показателями, уровень преступности ниже, чем по Уральскому федеральному округу и в среднем по Российской Федерации.
Только в этом году обеспечен порядок и безопасность при проведении более трех тысяч культурных, спортивных, религиозных и иных мероприятий с массовым участием югорчан, в том числе международного и всероссийского значения. И самое главное, что вам доверяют люди.
Мы с вами активно работаем над совершенствованием законодательства. Один из примеров – приняли закон о помощи некоммерческим организациям, которые занимаются защитой в сети Интернет. Благодаря этому закону мы создавали интернет-дружины и сегодня молодежь занимается кибер-волонтерством».
Борис Хохряков поздравил действующих сотрудников органов правопорядка с профессиональным праздником, ветеранов службы и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа