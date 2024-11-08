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Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «По праву памяти»

08.11.2024

 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти». Акция направлена на сохранение семейной памяти о героях нашего времени и оказание поддержки участникам специальной военной операции через творчество.

Жители Югры могут подать заявку на участие в проекте и рассказать о подвигах участников специальной военной операции посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов.

Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на официальном сайте https://svopamyat.pravnuki-pobediteley.ru/ до 15 ноября 2024 года.

По итогам конкурса лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа будут приглашены в Москву, чтобы выступить на одной сцене со звездами российского театра, кино и эстрады.

Также пройдет онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО», и будет создано фотопанно из фотографий героев своих семей — участников СВО.

08.11.2024

08.11.2024