Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «По праву памяти»
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти». Акция направлена на сохранение семейной памяти о героях нашего времени и оказание поддержки участникам специальной военной операции через творчество.
Жители Югры могут подать заявку на участие в проекте и рассказать о подвигах участников специальной военной операции посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов.
Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на официальном сайте https://svopamyat.pravnuki-pobediteley.ru/ до 15 ноября 2024 года.
По итогам конкурса лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа будут приглашены в Москву, чтобы выступить на одной сцене со звездами российского театра, кино и эстрады.
Также пройдет онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО», и будет создано фотопанно из фотографий героев своих семей — участников СВО.