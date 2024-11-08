Жители автономного округа впервые заплатят НДФЛ от банковских вкладов за 2023 год
Налоговые органы Югры информируют граждан, которые имеют вклады в банках, о необходимости уплатить НДФЛ с доходов от депозитов за 2023 год. В автономном округе в 2024 году порядка 24 тысяч югорчан должны будут уплатить налог по банковским вкладам за 2023 год.
Напомним, что налог на доходы от банковских вкладов в текущем году начисляется впервые, срок для уплаты – не позднее 2 декабря 2024 года. Расчет производится банком, после чего данные передаются в ФНС России, поэтому самостоятельный расчет и заполнение декларации налогоплательщиком не требуется.
Стоит отметить, что дата открытия вклада не имеет значения - налог рассчитывается за проценты, полученные именно в 2023 году. НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы, которая рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * максимальное значение ключевой ставки Банка России на 1-е число каждого месяца в календарном году. Учитывая, что за 2023 год максимальное значение такой ключевой ставки было определено по состоянию на 1 декабря в размере 15%, необлагаемый минимум за 2023 год составляет 150 тыс. рублей (1 млн рублей * 15%). Только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению в 13%. К примеру, в случае получения дохода в 200 тыс. рублей расчет выглядит следующим образом: (200 тыс. рублей – 150 тыс. рублей)*13%, соответственно сумма к уплате налога составит 6 500 рублей.
В случае превышения 5 млн рублей за год общих доходов, таких как: зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и т.п., ставка будет составлять 15%. Если накопительные счета открыты в нескольких банках, то проценты будут суммированы по нескольким депозитам и на них будет начислен налог.
Освобождаются от налогообложения процентов по вкладам граждане унаследовавшие вклад, а также держатели вкладов со ставкой ниже 1% годовых (обычно это вклады "до востребования").
Уплатить начисленные налоги можно любым удобным для себя способом:
– через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала Госуслуг;
– сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Сервис позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом по индексу документа, указанному в налоговом уведомлении, по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив платежные реквизиты документа;
– в МФЦ Югры, оснащенных POS-терминалами ПАО «Сбербанк» по УИН налогового уведомления;
– через онлайн-сервисы банков. Оплата налогов возможна по УИН или через QR-код налогового уведомления.
Самым удобным способом является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговая служба Югры обращается к гражданам округа с призывом заблаговременно, не дожидаясь 2 декабря 2024 года, исполнить обязанность по уплате налогов!