В Югре пройдет конкурс на звание «Лучший работник аппарата мирового судьи Югры по итогам 2023 года»
С 12 по 13 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске состоится VI ежегодный конкурс профессионального мастерства среди государственных гражданских служащих автономного округа – работников аппаратов мировых судей «Лучший работник аппарата мирового судьи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Свое профессиональное мастерство работники аппаратов мировых судей будут демонстрировать по трем номинациям: «Лучший секретарь судебного участка», «Лучший секретарь судебного заседания» и «Лучший помощник мирового судьи».
В этом году в Ханты-Мансийск побороться за звание лучших работников аппаратов мировых судей приедут 28 конкурсантов из 13 муниципальных образований автономного округа.
Торжественное открытие конкурса состоится в конференц-зале суда Югры 12 ноября 2024 года. Затем на базе Югорского государственного университета с пройдет теоретический этап конкурса в виде тестирования, содержащего вопросы по судебному делопроизводству, процессуальному законодательству Российской Федерации, законодательству о государственной гражданской службе и мировых судьях, а также специальный этап конкурса в виде компьютерного тестирования на выявление уровня знаний и практических навыков работы со справочной правовой системой «Гарант».
Состязание за звание лучшего работника аппарата мирового судьи продолжится в виде практического этапа конкурса, который будет проходить согласно профилю деятельности конкурсантов.
Практическое задание для секретарей судебного заседания будет проходить в виде протоколирования хода реального судебного заседания и последующего изготовления его протокола. Помощникам мировых судей в качестве выполнения конкурсной работы предстоит изготовить проект судебного решения, а секретарям судебного участка – оформить судебные дела после обращения к исполнению вступивших в законную силу судебных решений.
Подведение итогов конкурса, а также торжественная церемония награждения его победителей и призеров состоится на следующий день – 13 ноября 2024 года в конференц-зале суда Югры.