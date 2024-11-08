В ожидании новой премьеры

Налоговые органы Югры информируют граждан, которые имеют вклады в банках, о необходимости уплатить НДФЛ с доходов от депозитов за 2023 год. В автономном округе в 2024 году порядка 24 тысяч югорчан должны будут уплатить налог по банковским вкладам за 2023 год.