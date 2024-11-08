В ожидании новой премьеры
В «Театре обско-угорских народов – Солнце» идёт подготовка к новому спектаклю «Полярная болезнь» по одноименной пьесе современного драматурга Марии Малухиной. Режиссёром постановки выступит молодой режиссёр Константин Землянский (г. Москва).
Сама пьеса была написана всего несколько лет назад, но уже стала победителем множества драматургических конкурсов. Спектакли по этому произведению уже идут в театрах Москвы (МХТ), Санкт-Петербурга (театр им. Комиссаржевской), Тамбова (Молодёжный театр) и многих других.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».
События, описанные в пьесе, происходят в середине 90-х гг. XX века. «Полярная болезнь» - история трёх женщин-челночниц, которые едут на Север торговать. Замученные своими проблемами, героини грузятся в автобус, и отправляются сквозь бескрайние заснеженные просторы в торговую Одиссею по небольшим городам. Каждая из них возлагает большие надежды на исход этой поездки. Проект популяризирует локальную культуру малых народов русского Севера. Отдельное место в нарративе занимают Духи, которые присутствуют с героинями в течение всей поездки. Это высшая сила, что-то иррациональное, именно от их благосклонности к путешественницам зависит - успешно ли закончится данная поездка или нет.
Премьерные показы состоятся 28 и 29 ноября в 19.00
Театр обско-угорских народов - Солнце