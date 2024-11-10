В Ханты-Мансийске состоялся молодежный фестиваль национальных культур «Этника»
Представители более 15 различных национальностей собрались в Ханты-Мансийске на молодежном фестивале национальных культур «Этника». Для гостей была подготовлена игровая, концертная и дегустационная программа, передает корреспондент ugra-news.ru.
На творческой площадке «Мастера ремесла» жителями предложили сплести славянские венки, узбекские украшения из бисера и афрокосы. В интерактивной мастерской «Югорика» гости занялись росписью текстиля, а гурманы отправились на дегустационную площадку, на которой были представлены кухни различных национальностей: русская, татарская, кыргызская, казахская, узбекская и таджикская. Также для гостей фестиваля было подготовлено несколько творческих номеров, в том числе зрелищное дефиле с нарядами различных национальностей.
«Наша основная задача – именно вовлечь молодежь в сохранение национальных культур, традиций, языка. И все сегодняшние выступления участников показывают эти традиции. Таким образом формируется молодежь, которая будет хранить эти ценности и в дальнейшем их передавать. Это очень важно, потому что пока мы в основном носителями традиционной национальной культуры является старшее поколение», - сказал Андрей Макаренко.
По его словам, основными участниками фестиваля является представители национально-культурных объединений.
«Отрадно, что с каждым годом к нам прибавляются новые объединения, общины. У нас в этом году присоединилось национально-культурное объединение казахов. Сначала они были зрителями наших мероприятий, потом загорелись, приобрели костюмы. Вот сегодня они с выступлениями уже участвуют, выставку организуют. То есть это именно говорит о том, что есть люди, которые заинтересованы», - отметил Андрей Макаренко.
Татарка Минегуль Мачитова старается не пропускать такие события, потому что я для нее это очередная возможность показать свои украшения ручной работы.
«Я бывший работник культуры, занимаюсь творчеством с 18 лет. Столько лет проработав в культуре и приехав в Ханты-Мансийск, я решила продолжать свое дело. Эти все украшения – моя ручная работа. Бывает, что через соцсети что-то продаю. Когда я завершаю работу над изделием, то получаю большое удовлетворение, счастье», - говорит Минигуль Мачитова.
Добавим, что этот фестиваль проходится в Ханты-Мансийске традиционно в начале ноября и посвящен Дню народного единства.