Полицейские Югры получили окружные награды от губернатора
В Ханты-Мансийске прошли праздничные мероприятия в преддверии дня работников органов внутренних дел РФ, который празднуется 10 ноября. Полицейских наградил губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель окружной думы Борис Хохряков, главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников.
Почетные грамоты, благодарности Губернатора и премию «За отличие в охране правопорядка» получили полицейские из Ханты-Мансийска, Нягани, Пьть-Яха, Сургутского района и других муниципалитетов.
«Сегодня мы говорим слава благодарности людям, которые ежедневно и ежечасно обеспечивают безопасность и основу правопорядка нашего государства. Вы, ваши коллеги, успешно защищаете права и свободы жителей не только Югры, но и всей нашей страны. В эти дни мы говорим особые слова благодарности и поздравления нашим ветеранам. Ваше отношение к службе и закону, профессиональный опыт и порядочность — ориентир для современных сотрудников органов внутренних дел. Передавать свои знания, умения, навыки и опыт — это то, что сегодня необходимо современным людям, которые обеспечивают правопорядок на территории нашего региона», — отметил глава региона Руслан Кухарук.
Также губернатор поблагодарил полицейских, которые несут службу в горячих точках на территории нашей страны.
«Представители управления внутренних дел автономного круга с честью несут службу, обеспечивая защиту и безопасность рубежей нашей страны. В это непростое время вы вместе со всеми своими коллегами всей нашей страны защищаете нашу государственность, наш суверенитет и будущее российского народа», — отметил руководитель автономного округа.
Глава региона отметил, что благодаря профессионализму полиции уровень преступности в Югре ниже среднего по УрФО и по России в целом. Подчеркнул, что независимо от времени и обстоятельств поставленные задачи всегда выполняются с ответственностью и отдачей в интересах жителей городов и районов.
Сотрудники органов внутренних дел также получили благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в УрФО, почетные грамоты Думы Югры и медали МЧС России за спасение на пожаре.
Эти награды силовикам вручили главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Постников, председатель Думы округа Борис Хохряков и начальник Главного управления МЧС России по региону Петр Кугуй.
Ранее мы рассказывали, что Руслан Кухарук возложил цветы к памятнику полицейским, погибшим при исполнении служебного долга.