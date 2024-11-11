Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел
В Ханты-Мансийске начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел.
Совместно с руководителями окружного УМВД, Думы, городской администрации, ветеранами службы он возложил цветы к обелиску УМВД России по ХМАО – Югре, погибшим при исполнении служебного долга, и принял участие в торжественном собрании, посвященном праздничной дате.
В своей приветственной речи к коллегам руководитель территориального управления полковник полиции Евгений Симаков отметил, что «сотрудники органов внутренних дел всегда стоят на передовой линии борьбы с преступностью, охраняя мир и покой жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу. Только профессионализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности».
Торжественные мероприятия с участием офицеров Росгвардии прошли во всех муниципальных образованиях автономного округа – Югры.
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