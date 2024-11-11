Главный эндокринолог Югры рассказала, как избежать сахарного диабета второго типа
В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, главный эндокринолог Югры Ирина Добрынина напомнила об основных факторах риска, способствующих возникновению сахарного диабета второго типа. «Каждый второй пациент с сахарным диабетом второго типа не знает, что болен. Долгие годы заболевание может никак себя не проявлять симптоматически, но это не означает, что оно не наносит вред организму», - отмечает Ирина Добрынина.
При диабете второго типа имеется относительная недостаточность инсулина, зачастую даже больше, чем нужно, однако он не работает, использовать его полноценно организм
не может. В этом случае проблемой становится инсулинорезистентность – снижение чувствительности клеток к инсулину, причиной которой очень часто становится ожирение и избыточный вес.
Поводом для обращения к врачу могут быть сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, ухудшение зрения, плохое заживление ран, склонность кожи
к гнойничковым поражениям, боли в ногах, повышение артериального давления, гинекологические, урологические проблемы и многие другие.
По словам специалиста, среди основных факторов риска заболевания – наследственность: «Риск заболеть несколько выше у тех людей, чьи прямые родственники имеют такой диагноз. Но можно заболеть и первым в семье, где ни у кого не было сахарного диабета.
На развитие диабета влияют такие факторы как избыточный вес (ИМТ больше 25 кг/м2), ожирение (ИМТ больше 30 кг/м2), возраст старше 45 лет и малоподвижный образ жизни».
В 80% случаев диабет можно предотвратить, для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации: поддерживать оптимальный вес тела, быть физически активным; придерживаться здорового питания и уменьшать потребление углеводов и насыщенных жиров; ежемесячно контролировать уровень глюкозы крови (более 6,1 ммоль/л натощак - повод обратиться к врачу); отказаться от вредных привычек; проходить регулярные профилактические осмотры (диспансеризацию) и соблюдать рекомендации врача.
«Помните, сахарный диабет хроническое заболевание, которое невозможно вылечить полностью, но это не приговор – его можно контролировать, жить с ним долго
и комфортно», - резюмирует эндокринолог.