Молодогвардейцы Тюмени запустили проект «ПолитЗавод» для молодежных лидеров
В Тюменской областной Думе состоялось открытие проекта «ПолитЗавод», который направлен на поддержку и развитие молодежных лидеров. В отборочном этапе приняли участие 100 студентов из Тюменской области. Теперь они будут сражаться за возможность стать помощниками депутата Тюменской городской думы на общественных началах и реализовать свои социальные проекты.
На церемонии открытия с напутственными словами выступили первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов и федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев. Они подчеркнули важность участия молодежи в общественной жизни и пожелали участникам успехов в их начинаниях.
Впереди студентов ждет насыщенная образовательная и практическая программа. Им предстоит сформировать свои команды, организовать мероприятия и принять участие в выборах.
«Сегодня я увидел много активных ребят, готовых работать и реализовывать свои идеи. Пожелал им удачи в проекте. Их ждет много сложных задач, с которыми, я уверен, многие справятся и дойдут до финала проекта, а мы будем им в этом помогать», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Руководитель проекта «ПолитЗавод» Руслан Рябев добавил: «Среди участников проекта много талантливых ребят из различных сфер деятельности, у которых есть свои мысли и идеи по развитию. Такие проекты объединяют молодежь из всех сфер общества и помогают ребятам приобретать новые знания, опыт и личностный рост для разработки и реализации социально значимых проектов».
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"