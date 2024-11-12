Руслан Кухарук рассказал о преимуществах союза четырех северных регионов
Губернатор Югры Руслан Кухарук подвел итог поездки в Салехард, где прошла встреча глав Ямала, Тюменской области, Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийского автономного округа. Целью встречи, напомним, был обмен лучшими наработкамии обсуждение актуальных вопросов.
«У наших субъектов много общего – суровые климатические условия, серьезный вклад в экономику страны, подходы, которые мы реализуем в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ. Такой формат работы – возможность определить ключевые и базовые векторы развития для каждого из регионов»,— отметил Руслан Кухарук, подчеркнув, что в рамках образовательного интенсива главы регионов посмотрели примеры применения механизма комплексного развития территорий в новой части Салехарда, побывали на объектах социальной инфраструктуры и городской среды.
На рабочей встрече Дмитрий
Артюхов, Александр Моор, Руслан Кухарук и Айсен Николаев обсудили реализацию совместных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, сферы недропользования и туризма.
«Нам есть чему поучиться друг у друга, поэтому устанавливаем прямой контакт и стремимся работать сообща. Сошлись во мнении, что союз четырех северных регионов создает прочную основу для процветания каждого из субъектов, позволяет легче адаптироваться к современным вызовам и быстрее находить эффективные решения»,— отметил Руслан Кухарук.