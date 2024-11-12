Иммунитет к клещевому энцефалиту начинаем формировать в Югре осенью
Готовиться к новому весенне-летнему сезону и вакцинироваться против клещевого энцефалита необходимо заранее, предупреждает пресс-служба Роспотребнадзора Югры.
По данным ведомства, заболеваемость клещевым энцефалитом в 2024 году регистрировалась в 11-ти муниципальных образованиях округа. Это одна из самых опасных болезней, переносимых клещами. Вирусный клещевой энцефалит способен привести к инвалидности и даже к летальному исходу. Проявляется преимущественно поражением центральной нервной системы. Протекает в молниеносной и затяжной форме.
Но есть эффективная защита – это иммунитет, выработанный после вакцинации, которая состоит из трех доз.
«Оптимально начать вакцинироваться именно осенью. Делается это для того, чтобы к весне, когда начинается эпидемический сезон, полностью сформировался иммунитет, – рассказали изданию «АиФ–Югра» в окружном Роспотребнадзоре. – Вторая прививка делается с интервалом от 1 до 7 месяцев после первой. Третья прививка — через 9–12 месяцев после второй для выработки долгосрочного иммунитета (он будет защищать вас в течение трех лет). Затем каждые три года проводится однократная ревакцинация для продления защиты».
Прививаться можно детям с трех лет и взрослым, проживающим на эндемичных территориях, а также всем, кто любит проводить время на природе: в лесу, на даче или в парках.