Музей геологии, нефти и газа поддержит олимпиаду для школьников PROАРКТИКА
Музей геологии, нефти и газа – партнер Межрегиональной олимпиады для школьников «Менделеев: PROАРКТИКА», направленной на развитие интереса к точным, естественным наукам и наукам о Земле среди молодежи.
Участие музея в Олимпиаде призвано усилить внимание к исследованию и устойчивому использованию ресурсов Арктики. Партнерство предполагает поддержку участников через кейс-задания, методическое и экспертное сопровождение.
Музей геологии, нефти и газа известен своей образовательной инициативой и стремлением вдохновлять школьников на изучение Земли. В рамках партнерства музей организует образовательные программы и мастер-классы, нацеленные на раскрытие потенциала Арктики и важных вопросов экологии и устойчивости.
«Для нас честь быть частью Олимпиады «Менделеев: PROАРКТИКА». Это уникальная возможность помочь будущим поколениям понять важность изучения природы Арктики и грамотного использования ее ресурсов. Наш опыт и знания будут служить основой для формирования новых смыслов в экологическом образовании школьников. Это ежегодное мероприятие, которое собирает лучших школьников с целью обмена опытом и знаний в области наук о природе и процессах в ней. Данное сотрудничество содействует формированию новых поколений исследователей», — отметил Александр Выходцев, заместитель директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа.