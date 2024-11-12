Сургутский район примет участие в Международном водном форуме
С 15 по 17 ноября в Ханты-Мансийске состоится Международный водный форум, ключевым мероприятием которого станет научно-практическая конференция с международным участием «Водные и экологические проблемы Обь-Иртышского бассейна: новые вызовы, передовые решения».
Форум станет завершающим мероприятием XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в рамках национального проекта «Экология». Участники форума смогут обменяться опытом, здесь обсудят актуальные вопросы экологического состояния водных объектов, мониторинга и качества водных ресурсов, предупреждения и прогнозирования природных и техногенных рисков на водных объектах, выработают передовые решения и рекомендации по сохранению и дальнейшему развитию Обь-Иртышского бассейна.
Сургутский район на мероприятии представит начальник отдела экологии и обращения с отходами администрации района Татьяна Дударенко. Татьяна Леонидовна в рамках работы Форума посетит круглый стол «Снижение негативного воздействия на окружающую среду в Арктической зоне Российской Федерации». На площадке круглого стола участники обсудят роль волонтеров зеленой Арктики в ликвидации несанкционированных свалок и объектов прошлой экономической деятельности на территории ЯНАО.
- Интересен опыт коллег и дополнительные практические знания, наработанные за этот год. В прошлом году я была участником форума-фестиваля в Мурманске под названием «Артика. Лед тронулся» в рамках экологического проекта «Чистая Артика» - Волонтером Арктики, принимала непосредственное участие в очистке территории водных объектов, а также в рамках акции «Сад памяти» высадила дерево как представитель Сургутского района Югры. Специфика северных регионов важна даже при уборке мусора, - отметила Татьяна Дударенко.
В деловой повестку Форума вошли и вопросы минимизации негативного воздействия на окружающую среду на территориях Арктической зоны Российской Федерации, актуальность которых для нашего региона обусловлена вхождением в начале текущего года двух муниципальных районов Югры в Арктическую зону Российской Федерации. Участниками Форума станут представители университетов России, Казахстана и Китая, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Международной организации северных регионов «Северный Форум», АНО «Чистая арктика», Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики», Русского географического общества, федеральных и региональных исполнительных органов, муниципалитетов, промышленных предприятий, водопользователей.