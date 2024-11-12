Синичкин день
Синичкин день – российский экологический праздник, который был инициирован Союзом охраны птиц России. Он отмечается ежегодно 12 ноября.
В этот день ученики Берёзовской начальной общеобразовательной школы и Берёзовской школы-интерната под руководством Марины Анатольевны Табун прошли квест «Синичкин день».
Детей познакомили с зимующими, перелетными и кочующими птицами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. После того, как дети посмотрели презентацию о птицах, им рассказали о Синичкином дне, о его истории создания, о традициях празднования:
- Семейство синиц насчитывает около 65 видов. Самые известные - это большая синица, хохлатая, лазоревка, пухляк, московка, буроголовкая гаичка.
- Название «синица» происходит не от оттенка оперения птиц – оно ведь вовсе не синее. Всё дело в звуках, издаваемых желтогрудыми пернатыми: «синь-синь» или «зинь-зинь».
- Синицы – это настоящие помощники садоводов и огородников – они уничтожают вредных насекомых, наносящих непоправимый ущерб паркам и садам.
В конце мероприятия состоялась игра «Найди четвёртый лишний!» и объясни, почему он лишний. Руководитель заказника «Берёзовский» С.В. Венчиков рассказал о том, как и зачем нужно помогать птицам зимой. Также продемонстрировали виды кормушек и кормов, которыми можно кормить птиц.
Марина Табун