Единственный в мире профессиональный театр оперы и балета для детей и юношества приехал в Югру!
С 9 по 16 ноября Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет сразу 4 спектакля в Когалыме, Сургуте и Ханты-Мансийске в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ.
Зрители Малого театра в Когалыме уже успели познакомиться с героями всемирно известных произведений «Дюймовочка» и «Волшебник изумрудного города», комической оперы Доменико Чимарозы «Тайный брак» и знаменитой пьесы Николая Гоголя «Женитьба» (входит в «эксклюзивный» репертуар театра).
Впереди у знаменитого коллектива выступления еще в двух городах Югры:
– 12-13 ноября в Сургутской филармонии: vk.cc/cEh87P
– 15-16 ноября в «Югра-Классик»: vk.cc/cEh8aK
Добавим, что федеральная программа «Большие гастроли» является частью Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья. Подробности о федеральном проекте на сайте: vgkp.ru