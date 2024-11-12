В Югре стартовала экспертная сессия по развитию и поддержке коренных народов Севера
Представители общественности и общин коренных народов Севера из муниципалитетов Югры принимают участие в двухдневной экспертной сессии «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера».
Сенатор Российской Федерации, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов в приветственном слове напомнил, что на прошлой стратегической сессии был подготовлен ряд предложений, которые уже запущены в работу. Среди инициатив – возможность компенсации расходов на обучение и получение прав на управление мотоснегоходной техникой.
«Это один из удачных механизмов взаимодействия между всеми сторонами, понятный диалог, необходимый как для законодателей, так и для нас, коренных народов. В правозащитной и общественной деятельности популярен принцип «Ничего для нас без нас». Важно, что представители коренных народов Югры со всех территорий сегодня сами формируют повестку решений, крайне необходимых им», - подчеркнул он.
Заместитель председателя Думы Югры — председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, писатель Еремей Айпин назвал сессию большим событием для коренных народов округа и в качестве акцентов для разработки дополнительных мер поддержки обозначил кадровый вопрос, а также системность подхода в управлении делами коренных народов в части культуры и традиционной экономики.
В рамках мероприятия пройдут форсайт-сессии, участники сформируют образ будущего народов ханты, манси и ненцев, предложат конкретные решения, которые позже найдут свое воплощение в законодательных нормах.
Напомним, что событие проходит по поручению Губернатора Югры Руслана Кухарука, который призвал проанализировать востребованность и эффективность действующих мер поддержки и мероприятий, направленных на устойчивое развитие коренных народов Севера.