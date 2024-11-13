Многодетным семьям в Югре профинансируют установку пожарных извещателей
Перечень экстремальных жизненных ситуаций в Югре дополнен случаем необходимости оплаты понесенных расходов многодетными семьями и семьями, находящимися в социально опасном положении, на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей.
Как сообщает Депсоцразвития Югры, выплата будет производиться однократно в размере фактически понесенных семьёй затрат на один либо несколько пожарных извещателей, но не более общей суммы расходов 2000 рублей Помощь будет оказываться без учета дохода семьи, отмечает «АиФ-Югра».
Отметим, изменения внесены на заседании правительства региона. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что пожарная безопасность требует особого внимания, поручив проинформировать население о необходимости установки датчиков и обозначив необходимость с опережением начинать работу по разъяснению важности установки в домах жителей региона автономных дымовых пожарных извещателей.
«Необходимо работать проактивно, привлекая социальные учреждения, глав муниципалитетов, добровольцев. Остался месяц, потом каникулы, длительные новогодние праздники, когда дети остаются без присмотра образовательных учреждений. Надо постараться максимально за это время охватить все семьи», — подчеркнул Руслан Кухарук.