Книга о Берёзове стала лучшим научным изданием в Югре
Книга «Берёзов: первый русский город Югры XVI–XVIII веков» победила в номинации «Лучшее научное издание» регионального конкурса «Югорская книга — 2024» среди 95 изданий.
Конкурс проводил департамент культуры Югры и Государственная библиотека Югры в рамках XI региональной книжной выставки «Югорика». Заявки подали 95 изданий, 37 организаций и 34 автора.
В своем научном труде сургутские ученые обобщили результаты многолетних исследований Берёзовского городища. Авторы издания-победителя: кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник СурГУ, директор НПО «Северная археология — 1» Георгий Визгалов, руководитель раскопок Берёзовского городища, археолог Сергей Пархимович и архитектор-градостроитель, археолог Елена Петрова. Руководитель издательского проекта — кандидат исторических наук, руководитель Центра югорской археологии и этнографии СурГУ, директор АНО «ИАС» Олег Кардаш.
Кроме того, книга о первом русском городе Югры — это по сути научно-популярное издание, рассчитанное на то, что результатами научных исследований заинтересуются неспециалисты, жители региона.
Следующий этап в планах ученых — визуализация исторической застройки Берёзовского городища. В рамках проекта «Историческая урбанистика русских городов Севера Сибири: Берёзов», поддержанного Российским научным фондом, ученые реконструируют башни Берёзовского кремля и посадские усадьбы в 3D. В будущем при поддержке властей планируется воссоздать часть кремля и построек посада, чтобы познакомить жителей и гостей региона историей одного из первых русских городов на севере Западной Сибири.