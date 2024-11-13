Детей мигрантов не примут в школы России без знания русского языка
В Госдуму РФ внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка. Как отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, депутаты готовят проект постановления с предложениями правительству России по решению проблем в сфере миграции.
На пленарном заседании 13 ноября планируется рассмотреть во втором чтении проект изменений в КоАП об ответственности за нарушения в сфере миграции. С учетом принятия этого законопроекта к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.
«Мы проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены», — сообщил Вячеслав Володин.
По его словам, в рамках постановления депутаты направят Правительству предложения по трудовой миграции, а также касающиеся семей, которые приезжают с мигрантами. По словам Вячеслава Володина, проектом постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка.
Документ с предложениями правительству планируется рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября.