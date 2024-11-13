Почти три тысячи беженцев из Донбасса получают соцпомощь в округе
Трем тысячам беженцев из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины оказывают социальную помощь в Югре, сообщили «АиФ–Югра» в депсоцразвития округа.
Специалисты департамента уточняют, что прибывшим выдают продукты, предметы первой необходимости, обеспечивают одеждой, обувью. Дети получают игрушки, коляски, канцелярию. Также при необходимости оказывают правовую, психологическую, медицинскую помощь, а также содействуют в трудоустройстве, обучении.
Специалисты помогают перевести и нотариально заверить паспорта, свидетельства о рождении, документы об образовании.
Этим летом 200 детей из подшефной Макеевки (ДНР) проходили реабилитацию на базе Сургутского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов.
«Меры социальной поддержки для граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывших в Югру, предоставляются в соответствии с федеральным и региональным законодательством при условии наличия гражданства Российской Федерации и регистрации на территории автономного округа», – пояснили в депсоцразвития Югры.
В этом году 38 гражданам оказали социальную помощь, в том числе на основании социального контракта. 45 гражданам назначили региональную социальную доплату к пенсии.
Также органы социальной защиты населения Югры оказывают содействие в сборе и заполнении необходимых документов для получения единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. За девять месяцев этого эти выплаты получили 2 668 граждан.