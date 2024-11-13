Педагоги Югры могут принять участие в национальном конкурсе профмастерства
Педагогов Югры приглашают к участию в национальном конкурсе профессионального мастерства «Педагогическая лига: преподавание ОДНКНР и ОРКСЭ».
Цель конкурса – формирование у педагогических работников образовательных организаций знаний и навыков, необходимых для организации преподавания таких предметов как «ОДНКНР» и «ОРКСЭ» в образовательных организациях Российской Федерации, поощрение наиболее отличившихся работников отечественной системы образования в указанной части.
Конкурс проходит в два этапа, в ходе которых всем участникам необходимо ответить на 20 теоретических и практических вопросов. При успешном прохождении первого этапа участник становится призером, а второго – победителем и экспертом федеральной инновационной площадки Минобрнауки России.
Принять участие в мероприятии могут педагогические работники в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Мероприятие проводится в дистанционном формате, что делает его доступным для работников образования из всех субъектов Федерации.
Конкурс проходит на безвозмездной основе для всех желающих, а по итогам предоставляются электронные дипломы.
С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки России «Единыйурок.рф» в разделе «Мероприятия», пункт «Педагогическая лига» либо посредством обращения в техническую поддержку АНО «АПГИ» по электронной почте: mail@eurok.org.
Организаторами конкурса выступают автономная некоммерческая организация «Агентство поддержки государственных инициатив» и федеральная инновационная площадка «Единыйурок.рф».