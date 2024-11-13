В Югре специальный отряд быстрого реагирования «Норд» Росгвардии отметил 30-летие со дня образования
В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Югра» города Сургута состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со
дня образования специального отряда быстрого реагирования «Норд» Управления Росгвардии по ХМАО-Югре.
Заместитель начальника – начальник отделения по военно-политической работе ведомства подполковник полиции Михаил Тремасов зачитал поздравление коллегам и ветеранам отряда от имени начальника теруправления полковника полиции Евгения Симакова, в котором отмечено, что «высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава СОБР служит основой для надежной охраны общественного порядка и безопасности в регионе».
Со словами благодарности к присутствующим обратился заместитель главы города Виталий Малыхин: «От лица жителей города, себя лично и главы Сургута Максима Слепова выражаю глубочайшую признательность каждому офицеру за тот вклад, который вы вносите в защиту нашего города в самых сложных ситуациях».
Под аплодисменты собравшихся сотрудникам СОБР вручены погоны к очередным специальным званиям и ценные подарки.
Руководитель исполкома регионального отделения по ХМАО – Югре Общероссийской организации «Офицеры России» капитан 3 ранга в отставке Геннадий Патюков вручил представителям отряда памятные медали «Офицеры России» и «Защитник Отечества».
Особые слова благодарности за безупречную службу и верность долгу прозвучали в адрес первых командиров отряда – подполковника милиции в отставке Владимира Сотника (возглавлял отряд с 1996 по 2001 годы) и полковника полиции в отставке Олега Деркача (руководил отрядом с 2001 по 2017 годы).
С 2017 по настоящее время отряд возглавляет полковник полиции Эдуард Б.
По окончании мероприятия командир СОБР «Норд» рассказал журналистам пресс-центра Администрации города и телерадиокомпании «Сургутинтерновости» об истории отряда и положительных примерах несения службы, а накануне представители СОБР «Норд» продемонстрировали съемочной группе окружного телеканала «Югра» элементы высотной подготовки и рассказали о задачах отделения по работе с беспилотными летательными аппаратами.
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