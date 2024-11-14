Молодым семьям участников СВО жилье предоставляется в первоочередном порядке
Принято постановление Правительства РФ о первоочередном праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в СВО.
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры разъясняет:
Постановлением Правительства РФ от 07.11.2024 №1509 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050» предусмотрено первоочередное право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в СВО.
Сейчас приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года.
Теперь этим правом также смогут воспользоваться молодые семьи участников специальной военной операции.
Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного ребёнка или нескольких детей.
Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.
Соответствующие поправки внесены в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.