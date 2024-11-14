Югорчанам рассказали, как подготовиться к будущей пенсии
Достижение пенсионного возраста – значимое событие в жизни каждого человека. Чтобы вовремя начать получать положенные выплаты, нужно, чтобы все необходимые документы были в порядке и соответствовали требованиям. Об этом лучше позаботиться заранее. Как правильно подготовиться к пенсии, рассказала заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Югре Ольга Галюк.
Сверяем сведения
Собрать документы нужно заранее для того, чтобы оценить полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Если какие-то рабочие периоды не учтены, у будущего пенсионера остается время, чтобы собрать дополнительные справки и документы, если это необходимо.
Как отмечает Ольга Галюк, специалисты регионального отделения также могут оказать помощь в направлении запросов бывшим работодателям и в архивы, дополнить индивидуальный лицевой счет недостающими сведениями.
– В результате проведенной работы пенсионные права гражданина будут отражены на лицевом счете в полном объеме, то есть его стаж, заработок, начисленные и уплаченные страховые взносы. Благодаря этому за назначением пенсии можно будет обратиться не выходя из дома, на портале госуслуг, – поясняет Ольга Сергеевна.
Для проведения заблаговременной работы в клиентскую службу Социального фонда России необходимо представить:
– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
– документы о стаже (трудовая книжка, военный билет, справки);
– документы об учебе (диплом, аттестат);
– документы о службе (военный билет);
– свидетельство о браке/расторжении брака (если документы оформлены на другую фамилию);
– свидетельства о рождении детей и другие документы, влияющие на право или размер пенсии.
Ольга Галюк обращает внимание на то, что пенсия назначается с даты обращения, но не раньше возникновения права на нее. И подача документов для предварительной работы не считается обращением за установлением пенсии.
Когда и как обратиться за услугой
Жители Югры могут начать готовить документы в период от полугода до 5 лет перед наступлением возраста выхода на пенсию.
По словам Ольги Галюк, сделать это можно двумя способами:
1) через работодателя, если он заключил соглашение об электронном информационном взаимодействии с Отделением Социального фонда России по Югре. В этом случае документы гражданина с его согласия будут направляться страхователем в региональное Отделение СФР в электронном виде по защищенным каналам связи;
2) лично гражданином – в любой клиентской службе Отделения Социального фонда по Югре. Адреса клиентских служб представлены на сайте регионального отделения.
Неработающий югорчанин за консультацией по заблаговременной подготовке документов на пенсию может обратиться в филиал фонда по месту жительства либо по месту фактического проживания.
Что касается самозанятых жителей Югры, то согласно правилам они уплачивают только налог на профессиональный доход и освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.
–Тем не менее они могут формировать свою будущую пенсию. Для этого им необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и самостоятельно уплачивать страховые взносы в Отделение Социального фонда по Югре, – разъясняет Ольга Сергеевна.
Чтобы формировать страховую пенсию, самозанятому необходимо подать заявление на портале госуслуг или в мобильном приложении «Мой налог». Также это можно сделать в клиентской службе Отделения СФР по Югре.
В 2024 году минимальный размер взносов составляет 50 798,88 рубля за год. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа и индивидуальному пенсионному коэффициенту 1,037. Если сумма платежей будет меньше, то в страховой стаж будет включен период пропорционально уплаченным взносам. Максимальный размер добровольного взноса составляет 406 391,04 рубля, что соответствует 8,292 коэффициента.
– Периоды уплаты взносов учитываются в страховой стаж гражданина и позволяют накапливать пенсионные коэффициенты, – напоминает Ольга Галюк. – Средства можно перечислить как единой суммой, так и разбить на несколько платежей в году. При этом страховые взносы следует перечислить не позднее 31 декабря 2024 года.
Заблаговременное обращение в Социальный фонд России позволяет собрать полный пакет документов, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий ко дню обращения за ней, а это залог учета пенсионных прав граждан в полном объеме.
К сведению
Для пенсионеров действуют льготы и меры социальной поддержки федерального и регионального уровней. За их получением югорчане могут обратиться в профильные ведомства (органы соцзащиты, администрации муниципалитетов, налоговую службу и т.д.). В зависимости от того, какой именно мерой социальной поддержки они решили воспользоваться.
Льготы на федеральном уровне:
- Земельный и имущественный налоги
- Льгота на покупку жилья (для работающих пенсионеров)
- Льготы на капитальный ремонт многоквартирного дома
- Увеличение пенсии с 80 лет
- Льготы работающим пенсионерам, связанные с отдыхом и увольнением.
Дополнительные льготы для пенсионеров-северян по линии Отделения СФР по Югре:
- Компенсация проезда по России к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
На нее имеют право неработающие пенсионеры-северяне, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности. За компенсацией стоимости проезда неработающий пенсионер может обратиться в Социальный фонд России один раз в два года.
Расходы возмещаются за проезд: на личном автомобиле; на поезде – в плацкартном вагоне; на самолете – в экономклассе; внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна; морским транспортом – в каюте IV–V групп судна регулярных транспортных линий, автомобильным транспортом – в междугороднем регулярном автобусе.
- Компенсация расходов на переезд к новому месту жительства по России.
С 16 мая 2013 года пенсионеры-северяне имеют право на компенсацию расходов на переезд к новому месту жительства в России (кроме пенсионеров, проживающих на Севере без постоянной регистрации). Такое право имеют неработающие пенсионеры – получатели страховых пенсий или государственных пенсий, а также члены семей пенсионеров, находящиеся на их иждивении.
К членам семьи относятся: нетрудоспособные супруги; дети, в том числе усыновленные, находящиеся под опекой (попечительством) пенсионера; братья, сестры и внуки пенсионера до 18 лет; дети, братья, сестры и внуки пенсионера до 23 лет, если они учатся на очном отделении (кроме обучающихся только по дополнительным образовательным программам); дети, братья, сестры и внуки пенсионера, если они получили инвалидность до 18 лет.
Льгота для пенсионеров 80+
Согласно правилам, при достижении 80-летнего возраста страховая пенсия по старости автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Это гарантированная часть страховой пенсии, которая устанавливается государством и не зависит от размера ранее уплаченных страховых взносов. С 1 января 2024 года фиксированная выплата для граждан, получающих страховую пенсию по старости, составляет 12 202,32 рубля (с учетом районного коэффициента 1,5), а для лиц старше 80 лет – 24 404,64 рубля, то есть в 2 раза больше.
Надбавка устанавливается автоматически с даты достижения 80-летия, а начинает выплачиваться со следующего месяца. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать – Отделение Социального фонда России по Югре беззаявительно устанавливает ее по имеющимся данным.
Горячая линия Отделения Социального фонда России по Югре: 8 (800) 100-00-01