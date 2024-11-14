В Сургутском районе пройдут встречи с составителем книги финских сказок
С 15 по 17 ноября в Сургутском районе пройдут четыре встречи с Еленой Сойни, составителем книги финских сказок «Белка и Охотник».
Елена Сойни долгие годы занимается популяризацией финской культуры. Сказки в её обработке читать легко и интересно. В сборник «Белка и охотник» вошли восемь сказок и разворот с картинками про быт и культуру финского народа. Юные читатели узнают финские названия элементов женского и мужского костюмов, национальных инструментов.
С книгой «Белка и охотник» и другими изданиями серии «Хоровод сказок» можно познакомиться в библиотеках Сургутского района.
Встречи будут включать элементы мастер-классов и состоятся:
– 15 ноября в Русскинской школе;
– 16 ноября в Солнечной и Сайгатинской библиотеках;
– 17 ноября в Высокомысовской библиотеке им. В. П. Замятина.
СПРАВКА: Елена Григорьевна Сойни – доктор филологических наук, поэт, драматург, сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.
Встречи с национальными писателями проходят в рамках проекта «Национальная палитра» муниципальной программы Сургутского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма».