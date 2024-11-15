В Окружной библиотеке состоится открытие персональной выставки Заслуженного художника России Александра Визеля (1942-2024)
16 ноября 2024 года исполняется 82 года со дня рождения замечательного художника, графика и живописца Александра Георгиевича Визеля. Этому памятному событию приурочена выставка «Из плеяды мастеров», которая позволит оценить творчество замечательного художника, жившего и работавшего в г. Ханты-Мансийске в период 2002 - 2024 годы.
На выставке представлены три периода творчества Александра Визеля: ташкентский, тюменский и югорский, в каждом из которых автору удалось воплотить наиболее яркие страницы истории и культуры.
Место проведения: Государственная библиотека Югры, ул. Мира, 2
Время проведения: 15 ноября (пятница) 2024 г. 17.00.час.
Место размещения экспозиции: 1 этаж - атриум, 2 этаж – галерея вокруг атриума.