В Югре откроется выставка, посвященная передовым технологиям освоения недр
Накануне губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочут встречу с начальником департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефть» Александром Дыбалем и сотрудниками компании, на которой они рассмотрели ход выполнения производственных планов и социальных программ, активно реализуемых компанией в регионе, а также обсудили совместные планы по сотрудничеству до 2030 года.
Руслан Кухарук оценил концепцию экспозиции «Энергия будущего», планируемую к открытию в сентябре 2025 года в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. По договоренности с Правительством Югры компания «Газпром нефть» разработала экспозицию, посвященную передовым технологиям освоения недр.
«Формат выставки объединит искусство, науку и технологии: на площадке музея будут организованы мультимедийные шоу и инсталляции», – отметил руководитель региона.