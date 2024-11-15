Президент Владимир Путин увеличил выплату участникам СВО за инвалидность
Президент России подписал указ о единовременной выплате 4 млн рублей за полученную инвалидность из-за ранения, полученного в ходе специальной военной операции.
В указе разъясняется, что в случае, если увечье, приведшее к инвалидности, было получено до даты вступления в силу этого указа, то участник СВО все равно ее получит. Выплачивать будет государственный фонд «Защитники Отечества».
Ранее по поручению главы государства правительство РФ определило размеры выплат за боевые ранения участникам СВО в зависимости от степени их тяжести. Например, получившим тяжелые увечья и травмы полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. рублей.