Президент Владимир Путин увеличил выплату участникам СВО за инвалидность

Накануне губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочут встречу с начальником департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефть» Александром Дыбалем и сотрудниками компании, на которой они рассмотрели ход выполнения производственных планов и социальных программ