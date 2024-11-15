Форум в Сургуте «Счастливая семья – счастливые дети» стартует 22 ноября
За два дня в Сургуте представят успешные региональные социальные практики помощи семьям с детьми в рамках традиционного межрегионального форума «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети».
На форум заявились для участия более 500 человек: родители, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, общественники, признанные эксперты и специалисты сферы поддержки семьи и детства, представители региональных и муниципальных органов власти.
Для участников форума будут работать семейные студии и мастерские, тематические тренинги, деловые игры. Можно обратиться в консультационные пункты по мерам социальной поддержки, образования несовершеннолетних, психологической и юридической помощи.
Напоминаем, что уже идет семейный онлайн-марафон, который продлится до 20 ноября 2024 года. Условия участия в марафоне можно посмотреть по ссылке.
Событие стартует 22 ноября в историческом парке «Россия – Моя история» (г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 4/4) и продолжится 23 ноября в театре Сургутского государственного университета (г. Сургут, ул. Ленина, д. 1).
Организаторы форума: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания».