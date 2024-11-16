Участники программы «ШУМ.МедиаЛаборатория» создали более 20 медиапродуктов
15 ноября в Тюмени завершился образовательный интенсив «ШУМ.МедиаЛаборатория». Программа проекта прошла в двух городах России: Ярославле и Тюмени, а её участниками стали 200 активистов Движения Первых в возрасте от 14 до 17 лет из 8 федеральных округов России. Первые создали более 20 собственных медиапродуктов, а результаты их работы были представлены на открытом городском фестивале.
Проект «ШУМ.МедиаЛаборатория» реализуется Круглогодичным молодёжным образовательным центром Росмолодёжи «ШУМ» при грантовой поддержке Движения Первых. Цель мероприятия — развитие медиакомпетенций у подростков. В каждом городе участники смогли углубить свои знания и навыки в создании качественного контента, освоить современные инструменты и технологии медиапроизводства, а также получить ценный опыт командной работы. Во время заявочной кампании было подано около 5000 заявок от активистов из 83 регионов страны.
В Ярославле программа проходила с 5 по 8 ноября, участниками стали 100 активистов Движения Первых из четырёх федеральных округов: Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского. С 12 по 15 ноября проект состоялся в Тюмени, где собрались участники из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского федеральных округов. Всего участие в программе приняли 200 юных медийщиков из 37 регионов страны.
Выбор Ярославля и Тюмени в качестве площадок для проведения «ШУМ.МедиаЛаборатории» стал возможен благодаря активной поддержке региональных отделений Движения Первых.
«Мы очень рады, что в Ярославскую область приехали ребята из разных регионов России. Медиа – это одно из самых интересных, востребованных и творческих направлений для молодёжи. Они смело и креативно мыслят, реализуя свои инициативы в интернет-среде. Для нас важно, чтобы медиапроекты были высокого качества, поэтому мы очень рады, что этот образовательный интенсив проходит именно в Ярославской области. Одна из самых важных задач – это соотнесение медиа с реальной жизнью, чтобы решения, которые они предложат, можно было реализовать. Сейчас молодёжь очень активно включается в полезные процессы, которые способствуют социально-экономическому развитию нашего региона. Хочется верить, что идеи, которые будут предложены, лягут в основу конкретных решений и будут реализованы. Они будут служить на благо не только молодёжи региона и, соответственно, молодёжи России в целом, но и на благо всех жителей, которые будут видеть, что молодое поколение действительно приносит пользу», – отметила министр молодёжной политики Ярославской области Ольга Станишевская.
Спикерами образовательной программы проекта стали ведущие эксперты в области медиа, представляющие как Ярославскую и Тюменскую области, так и другие регионы России.
Экспертами направлений стали: аранжировщик, саунд-продюсер, основатель и композитор студии звукозаписи «Ладо» Егор Савиных, профессиональный событийный и портретный фотограф, руководитель студенческого медиа «Объединение фотографов» Ульяна Антропова, художник-иллюстратор Анна Куликова, видеооператор, монтажёр, который сотрудничал с известными российскими артистами и проектами – «Руки Вверх!», «Дискотека Авария», «Орёл и решка» – Антон Звонов, основатель и звукорежиссер студии звукозаписи «Ладо» Владислав Владимирский.
В Ярославле экспертами также выступили: советник ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по информационной политике, доцент кафедры социальной педагогики и организации работы с молодёжью Марина Зайцева,креативный директор группы компаний ООО «Волга-тур», PR-специалист фестивалей и событий Ксения Корачун, ведущая новостей на Городском телеканале в Ярославле Екатерина Сысоева, автор и руководитель медийных и культурных проектов, направленных на развитие творческой среды, образовательных инициатив и инклюзии Данил Святохо, SMM-специалист коммерческих проектов, победитель фестиваля «Российская студенческая весна» в направлении «SMM и продвижение в социальных сетях» Ксения Матвеева, фотограф регионального отделения Движения Первых Ульяна Мамедова, создатель видеоконтента Анна Пашкина.
7 ноября на площадке Дворца молодёжи в Ярославле состоялся первый городской фестиваль, на котором участники представили созданные медиапродукты. На протяжении программы Первые разрабатывали прототипы и готовые продукты по направлениям: фотография, продакшн – создание подкастов, видеоблогинг, продакшн – создание шоу со зрителями, дизайн.
В качестве итоговых продуктов участники представили три тематических фотовыставки – ШУМ.Родины, ШУМ.Первых и ШУМ.МедиаЛаборатория, записали три подкаста с участием приглашённых гостей – «ШУМ.Путь участника» с Вероникой Асаналиевой, руководителем службы по работе с участниками Центра «ШУМ», «Клуб молодых предпринимателей. Личный бренд» с Марией Кругловой, создателем «Finfashion» – производства фирменной одежды для вузов и бизнес-сообществ, «Музыкалити» с Егором Савиных, аранжировщиком и битмейкером. Также участники придумали и записали ВК Клипы, разработали и представили линейку фирменной брендированной одежды для амбассадоров Центра «ШУМ» и провели съёмку ток-шоу со зрителями.
В Тюмени участники проекта собрались с 12 по 15 ноября. Команды объединились по 5 направлениям: фотография, видеопродакшн – создание подкастов, блогинг, дизайн и саунд-продюсирование. 14 ноября Технопарк в Тюмени стал площадкой для проведения второго открытого городского фестиваля, где были представлены итоги работы участников. Команды направления фотография подготовили три тематические выставки. Направления продашкн – создание подкастов записали подкасты с участием приглашённых гостей – «Возможности кинематографа в регионе» с Марией Миць, продюсером, режиссером кино; «Идеи в действии: как успешно продвигать проекты» с Юлией Киселёвой, руководителем PR-отдела «Контора пароходства», автором Telegram-канала «Насмотрелась»; «Назад в детство: особенности организации лагерного отдыха 35+» с Константином Фирсовым, телерадиоведущим, шоуменом. Команда направления блогинг сняли ВК Клипы, один из которых создан для продвижения амбассадоров Пушкинской карты. Участники направления дизайн разработали стикеры, отражающие тематику Центра «ШУМ». Команда направления саунд-продюсирование записали звуковое оформление для фестиваля, включая озвучку проектов других направлений.
«Медиа – одно из самых перспективных направлений для молодежи, открывающее возможности для самореализации, раскрытия творческого потенциала и важного вклада в развитие общества. Поэтому важно создавать условия для освоения медиакомпетенций, давая молодежи доступ к современным инструментам коммуникации. Рады, что Тюменская область стала одной из площадок для реализации проекта «ШУМ.МедиаЛаборатория». Проект объединяет активных и талантливых ребят, нацеленных на саморазвитие и готовых вносить свой вклад в общество. Уверена, что программа станет отличной возможностью раскрыть потенциал, получить новые знания, работать в команде, презентовать свои идеи и найти единомышленников», – рассказала председатель регионального отделения Движения Первых Тюменской области Наталья Ахлюстина.
В качестве экспертов второго интенсива выступили специалисты: медиаспециалист регионального отделения Тюменской области Движения Первых Анастасия Мирошниченко, видеограф Центра управления регионом Курганской области Татьяна Игнатова, доцент кафедры «Русский язык, литература и массовые коммуникации» КГУ, корреспондент городской газеты Дарья Ильиных, филолог, учитель русского языка и литературы, руководитель SMM-отдела digital-агентства Content Service Денис Войт, режиссёр, сценарист и продюсер Михаил Музалевский, педагог высшей категории, поделится своим опытом и практическими советами в сфере наставничества детских медиа Александр Тихонов.
«Мы погружались в творческую атмосферу, активно участвуя в создании медиапроектов и охватывая различные направления. Вместе с моей командой мы работали над музыкальным подкастом, писали трек для него и даже снимали на студии. Работа на сессиях была чрезвычайно продуктивной: создание подкастов дало каждому участнику возможность продемонстрировать свои креативные идеи и навыки. Не обошлось и без знакомства с прекрасным городом Ярославлем. Во время медиапрогулки мы исследовали местные достопримечательности и запечатлели незабываемые моменты на фото и видео. Эти материалы впоследствии были интегрированы в наши проекты, добавив уникальности и колорита в наше творчество. Эта поездка стала не только возможностью для профессионального роста, но и прекрасной возможностью для обмена идеями и дружеского взаимодействия между участниками», – поделилась своими впечатлениями о проекте в Ярославле Златислава Иванова, участница из Ставрополя.
«ШУМ.МедиаЛаборатория» – это проект для развития молодых специалистов в сфере медиа. Проект предоставляет участникам возможность получить практический опыт работы над реальными проектами, совершенствовать навыки в различных медианаправлениях (от фотографии и видеопроизводства до подкастинга и дизайна), а также сформировать профессиональное портфолио. Взаимодействие с экспертами отрасли и другими участниками способствует установлению ценных профессиональных контактов. Площадкой для дальнейшего размещения качественных и готовых проектов станут социальные сети центра «ШУМ».
Напомним, что Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «ШУМ» – один из 12 центров, которые Президент России Владимир Путин открыл 4 апреля 2024 года. Формат круглогодичных молодёжных образовательных центров подтвердил свою эффективность в предоставлении возможностей для самореализации молодёжи. Молодые специалисты получают уникальный шанс реализовать перспективные проекты и в дальнейшем найти работу. Флагманским проектом и ключевым событием центра является Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ» платформы Росмолодёжь.События.