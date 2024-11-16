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В Югре Росгвардия присоединилась ко Всероссийскому оперативно-профилактическому мероприятию «Нет ненависти и вражде»

16.11.2024

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в рамках проводимого с 05 по 14 ноября 2024 года Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» организовали ряд встреч со священнослужителями Русской православной церкви. 

В Ханты-Мансийске по средствам видеоконференцсвязи личный состав территориального органа и подчинённых структурных подразделений обсудили с председателем отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской Епархии иереем Вадимом Павловским особенности работы по распознанию псевдорелигиозных организаций, ведущих радикальную деятельность, а также экстремистских общин и сект.     

В Радужном сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны встретились с протоиерем Сергием Наздеркиным, а в Сургуте представители спецподразделений СОБР «Норд» и ОМОН «Стерх» организовали беседу с иерем Дионисием Безносовым, в ходе которых были намечены совместные мероприятия с подшефными школьниками, направленные на противодействие деструктивным религиозным течениям и сохранению традиционных ценностей.

Подобные встречи росгвардейцы проводят во всех муниципалитетах автономного округа – Югры.  

«Взаимодействие военнослужащих и сотрудников ведомства с представителями Ханты-Мансийской Митрополии Русской Православной церкви направлено на профилактику распространения радикальной идеологии,  конфликтов        на            почве межнациональной    и межконфессиональной вражды, снижение остроты криминогенной обстановки», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

В завершении мероприятий представители Русской православной церкви    поблагодарили росгвардейцев за выполнение поставленных задач по охране общественного порядка при проведении праздничных богослужений в местах с массовым пребыванием граждан.

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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

 

16.11.2024

16.11.2024