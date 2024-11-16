В Югре Росгвардия присоединилась ко Всероссийскому оперативно-профилактическому мероприятию «Нет ненависти и вражде»
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в рамках проводимого с 05 по 14 ноября 2024 года Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» организовали ряд встреч со священнослужителями Русской православной церкви.
В Ханты-Мансийске по средствам видеоконференцсвязи личный состав территориального органа и подчинённых структурных подразделений обсудили с председателем отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской Епархии иереем Вадимом Павловским особенности работы по распознанию псевдорелигиозных организаций, ведущих радикальную деятельность, а также экстремистских общин и сект.
В Радужном сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны встретились с протоиерем Сергием Наздеркиным, а в Сургуте представители спецподразделений СОБР «Норд» и ОМОН «Стерх» организовали беседу с иерем Дионисием Безносовым, в ходе которых были намечены совместные мероприятия с подшефными школьниками, направленные на противодействие деструктивным религиозным течениям и сохранению традиционных ценностей.
Подобные встречи росгвардейцы проводят во всех муниципалитетах автономного округа – Югры.
«Взаимодействие военнослужащих и сотрудников ведомства с представителями Ханты-Мансийской Митрополии Русской Православной церкви направлено на профилактику распространения радикальной идеологии, конфликтов на почве межнациональной и межконфессиональной вражды, снижение остроты криминогенной обстановки», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В завершении мероприятий представители Русской православной церкви поблагодарили росгвардейцев за выполнение поставленных задач по охране общественного порядка при проведении праздничных богослужений в местах с массовым пребыванием граждан.
ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре