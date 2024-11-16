Открыта регистрация на форум «Проводники карьеры/Наставничество»
С 18 по 19 ноября Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «Острова Карьеры» проведёт форум, посвящённый карьерному обучению и развитию системы наставничества для молодых специалистов. Участниками станут 200 молодых людей от 18 до 35 лет: школьники, представители молодёжных организаций, волонтёры, члены молодёжных советов компаний, лидеры молодёжных проектов и программ. Также в мероприятии примут участие выпускники Всероссийского молодёжного образовательного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События.
«Программа карьерного обучения и развития системы наставничества для молодых специалистов – это комплексный подход, направленный на адаптацию, профессиональное развитие и повышение эффективности работы молодых специалистов в организации. Целью проведения форума является формирование единой методики и подхода по реализации программ карьерного обучения и развития системы наставничества для молодых специалистов», – рассказывает координатор и тренер, модератор общих сессий форума «Проводники карьеры» Ксения Фёдорова.
Участники будут разделены на группы по трём направлениям: «Эксперты», «Проводники карьеры» и «Участники». В группу «Эксперты» войдут представители работодателей, органов государственной власти и различных ведомств, а также представители центра карьеры. В направление «Проводники карьеры» войдут представители учреждений и организаций, которые консультируют и проводят мероприятия по профориентации, а также представители общественных организаций.
«Участие в форуме – это уникальная возможность для молодых людей не только получить полезные знания и навыки, но и завести ценные знакомства. Перед Сахалином и Круглогодичным молодёжным образовательным центром «Острова карьеры» стоит важная задача - проработать новый проект, новое движение "Проводников карьеры", тех специалистов, которые будут помогать молодёжи найти и реализовать себя в профессии, в нашей стране и на Сахалине, в частности. На форуме нам важно посмотреть на карьерное обучение с разных сторон. Именно поэтому у нас три трека с разными категориями участников», – отмечает руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.
По завершении работы форума участники определят понимание термина «карьерный проводник/проводник карьеры», где будут обозначены ключевые функции, роль, принципы работы и этапы развития.
Для всех заинтересованных и желающих принять участие в форуме открыта регистрация по ссылкам на 18 ноября https://myrosmol.ru/event/166023 и 19 ноября https://myrosmol.ru/event/166021.