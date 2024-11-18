«Настоящая Югра» познакомит школьников с музыкальным искусством ханты и манси
В Ханты-Мансийске стартует проект «Настоящая Югра», цель которого представить школьникам подлинные знания о культуре коренных народов автономного округа.
Первая встреча участников проекта состоится 27 ноября в 15:00 в Государственной библиотеке Югры и будет посвящена музыкальному искусству ханты и манси. Ребята послушают лекцию и смогут задать вопросы эксперту, встретятся с носителем традиционной культуры и побеседуют с ним о роли музыки в жизни, получат уникальную возможность познакомиться с традиционными музыкальными инструментами и примут участие в мастер-классе по игре на них. Спикерами встречи станут руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов Окружного Дома народного творчества, автор методического пособия «Обучение игре на традиционных музыкальных инструментах обско-угорских народов" Алексей Рещиков, мастер народных художественных промыслов Анатолий Вадичупов и воспитанники Окружного дома народного творчества, которые учатся играть на традиционных музыкальных инструментах обских угров. Также школьники познакомятся с выставкой, центром которой станет чум, установленный в атриуме Государственной библиотеки Югры.
«В современном мире знания о традициях и культуре народов России нередко подменяются упрощёнными представлениями, негативными стереотипами, досадными заблуждениями, – делится автор проекта Елена Капитанова. – Особенно таким заблуждениям подвержено подрастающее поколение. Команда проекта поставила себе задачу донести до детей и подростков достоверные знания, используя современные форматы мероприятий. А гарантами достоверности информации станут эксперт, мастер, носитель культуры и, конечно, книги из фонда Государственной библиотеки Югры».
В течение полугода школьников ждут встречи, посвящённые традиционному танцу, художественному искусству, театру и костюму.
Проект реализуется Библиотечной ассоциацией Югры совместно с Государственной библиотекой Югры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
К участию в проекте приглашаются школьники 6-11 классов. Для этого необходимо подать коллективную или индивидуальную заявку на электронную почту meshalkinana@okrlib.ru. В заявке следует указать ФИО участника(ов), учебное заведение, класс, ФИО и контактный телефон педагога.
Место проведения: Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2, конференц-зал, 1 этаж.
Дата и время проведения: 27 ноября в 15:00.
Контактное лицо: Капитанова Елена Сергеевна, руководитель проекта, 89505278716.