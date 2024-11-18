Педагогов Югры ждут на национальном конкурсе профессионального мастерства
Педагоги Югры могут включиться в национальный конкурс профмастерства «Педагогическая лига: преподавание ОДНКНР и ОРКСЭ».
Конкурс задуман для того, чтобы «подтянуть» знания и навыки преподавателей образовательных организаций в области таких предметов, как «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы религиозных культур и светской этики», а также как поощрение наиболее отличившихся работников отечественной системы образования по данным предметам.
Конкурс состоит из двух этапов, проводится в дистанционном формате, участникам необходимо ответить на 20 теоретических и практических вопросов. Лидеры первого этапа становятся призерами, а второго — победителем и экспертом федеральной инновационной площадки Минобрнауки России.
К участию приглашают преподавателей дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования из всех субъектов Российской Федерации.
Добавим, что конкурс проходит на безвозмездной основе, с выдачей электронных дипломов.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки России «Единыйурок.рф» в разделе «Мероприятия», пункт «Педагогическая лига» либо посредством обращения в техническую поддержку АНО «АПГИ» по электронной почте: mail@eurok.org.
Организаторы конкурса — Агентство поддержки государственных инициатив и федеральная инновационная площадка «Единыйурок.рф».