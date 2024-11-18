В Ханты-Мансийске стартовал Югорский экономический форум
В Ханты-Мансийском автономном округе начался Югорский экономический форум - главное экономическое событие региона, дискуссионная площадка для диалога власти, бизнеса и научного сообщества. Он проходит с 18 по 21 ноября.
Форум станет платформой для более чем 60 дискуссионных мероприятий, где встретятся представители власти, бизнеса, а также ведущие эксперты в области экономики. Так, состоятся стратегические сессии по промышленной инфраструктуре, технологическому развитию Югры, сектора ГЧП.
Особое внимание будет уделено представителям малого и среднего бизнеса, которые смогут принять участие в Слёте креативных предпринимателей, конкурсе «Молодой предприниматель Югры» и образовательной программе. Тема главного пленарного заседания — «Пространственное развитие России: вызовы и задачи».
Участники форума обсудят актуальные вопросы экономического развития региона, привлечения инвестиций, развития нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры Югры, меры поддержки малого и среднего бизнеса.
В дни работы форума порядка 50 промышленных предприятий представят свои уникальные инновационные разработки и технологии для нефтесервиса и нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса и инфраструктуры беспилотной авиации.