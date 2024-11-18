«Умное место»: музейный научный фестиваль для школьников из Нягани
В Музее геологии, нефти и газа прошел тематический научный фестиваль для школьников. Мероприятие стало частью глобального научно-просветительского проекта «Умное место» и всероссийского фестиваля «НАУКА 0+».
На фестиваль в музей приехали 22 ученика 9 класса школы №6 им. А.И. Гордиенко города Нягани. Будущие молодые ученые посетили обзорную экскурсию по музею, а после знакомства с «Нефтяным» разделились на команды для участия в интерактивных воркшопах.
Формат воркшопа был выбран неслучайно. Воркшоп — это интерактивное мероприятие, на котором участники занимаются совместной работой, обмениваются идеями, проходят обучение и решают задачи. Темы музейных воркшопов: «Климат и экология», «Новые герои», «Погружение в мир VR», а также «Презентация и сторителлинг». Занятия позволили участникам более глубоко понять актуальные научные вызовы и развить их коммуникативные навыки.
Программа фестиваля также включала два научно-творческих мастер-класса. На площадке «Жюль Верн» старшеклассники развивали креативное мышление, а на локации «ТРИЗ» ознакомились с теорией решения изобретательских задач Альтшуллера, что поможет им осознанно подходить к изобретательству.
Завершился фестиваль площадкой «Креатив и нефть», где участники смогли попробовать себя в искусстве: ставили оттиски линогравюр краской с добавлением настоящей нефти.
«Мероприятие прошло на высоте: участники проявили яркие эмоции, нам удалось создать по-настоящему творческую атмосферу и презентовать знания интересно. Мы уверены, что именно такие прокачанные, креативные и позитивные молодые учёные будут двигать науку вперед! Благодарим всех участников за их вдохновение и энергию», – отмечает Александр Выходцев, заместитель директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа.
Фестиваль стал очередным шагом в реализации глобальной образовательной концепции «Умное место», которая включает инициативы, такие как «Умное место. Сообщества», где музей является инновационным научно-методическим центром, и «Умное место. Лекторий», посвященный образовательным мероприятиям в области нефтегазовой индустрии и устойчивого развития.