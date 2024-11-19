Сотрудники Отделения СФР по ХМАО – Югре провели онлайн-урок по пенсионной грамотности для более 2 тысяч школьников
В рамках образовательного проекта Социального фонда России для школьников «Все о будущей пенсии» специалисты Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре провели в режиме онлайн урок пенсионной и финансовой грамотности для школьников и студентов.
Во время урока заместитель начальника управления установления пенсий Татьяна Тюшнякова рассказала присутствующим о том, как действует пенсионная система в России, какие виды пенсий существуют, зачем нужен СНИЛС, при каких условиях у человека возникает право на получение страховой пенсии, как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, а также об истории пенсий в России. Также специалисты Отделения фонда по ХМАО-Югре проинформировали школьников о возможности получать государственные услуги Социального фонда России через интернет. Кроме того, специалисты представили сайт «Школьникам о пенсиях», на котором в игровой форме предложена полезная для молодежи информация о будущей пенсии.
«Наша задача — в простой и доступной форме объяснить молодёжи порядок формирования пенсионных прав, роль белой заработной платы. После наших встреч у них должно появиться четкое понимание, из чего складывается будущая пенсия, значение личной ответственности за своё пенсионное будущее. Именно с этой целью и проводятся уроки пенсионной грамотности», — подчеркнула Татьяна Тюшнякова.
Всю информацию о том, как формируется будущая пенсия, можно найти на сайте Школьникам о пенсиях: http://school.sfr.gov.ru/
По интересующим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:
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Социальный фонд России по ХМАО- Югре