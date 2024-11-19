Медвежьи игрища в объективе московских видеооператоров
Окружной Дом народного творчества принял участие в федеральном проекте «Создание медиа-контента о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», который реализуется Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке Минкультуры РФ.
В течение 3-х дней в Окружном Доме народного творчества, Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» и Музее «Природы и Человека» командой видеооператоров из Москвы велась работа по фиксации элементов обрядового комплекса северных хантов Медвежьи игрища для фильма с рабочим названием «Медвежьи игрища».
Главными действующими лицами видеосъемок уникального обрядового комплекса стали участники и руководители Окружной школы Медвежьих игрищ, Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, фольклорной студии «Ёмвош-ёх» Окружного Дома народного творчества и самодеятельный образцово-показательный ансамбль «Мощ хот» (Сказочный дом) МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша Ханты-Мансийского района, а также Мария Волдина, поэтесса, сказительница, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Татьяна Молданова, кандидат исторических наук, доцент высшей школы гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», член экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры, Заслуженный деятель науки Югры и Яков Тарлин, народный мастер России, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера.
Напомним, что в 2016 году обрядовый комплекс северных хантов Медвежьи игрища был признан объектом нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, а в 2022 году стал одним из 100 шедевров нематериального этнокультурного достояния России, вошедших в Антологию народной культуры.