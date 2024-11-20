20 ноября в Югре пройдет акция День правовой помощи детям
20 ноября Югра поддержит всероссийскую акцию – День правовой помощи детям.
В этот день граждане в течение всего рабочего дня смогут по телефону или в очном, а также онлайн формате получить правовые консультации или иные виды юридической помощи по актуальным вопросам у юристов, специалистов федеральных и региональных органов власти.
В рамках акции с 10 до 13 часов Нотариальная палата Югры традиционно организует работу «Линии правовой помощи» (8-800-201-35-80), позвонив на которую жители округа смогут получить бесплатные юридические консультации, касающиеся совершения нотариальных действий с участием несовершеннолетних детей. На вопросы югорчан будет отвечать нотариус нотариального округа город Радужный, член Совета молодежи Палаты Салий Оксана Константиновна.
Членами Совета молодежи Нотариальной палаты для распространения в ходе акции через нотариальные конторы округа был подготовлен просветительский буклет «Права, обязанности и ответственность», который можно скачать с официального сайта Нотариальной палаты ХМАО-Югры.
В буклете представлена полезная информация для детей и подростков, к примеру, об административной, гражданско-правовой, дисциплинарной, уголовной ответственности, наступающей для несовершеннолетних.
За получением оперативной бесплатной юридической помощи по вопросам совершения нотариальных действий также можно в любое время обратиться через группы «Нотариат Югры» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».
В рамках проведения Дня правовой помощи детям нотариусы округа также планируют выступить с просветительскими лекциями о правах детей в школах, а также бесплатно консультировать всех желающих по месту работы – в нотариальных конторах. С режимом работы нотариусов можно ознакомиться здесь.
В День правовой помощи детям в Югре будет работать телефон «Горячей линии» Уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Васильевны Стребковой: 8-952-710-90-95.
В рамках акции также можно будет свободно проконсультироваться со специалистами окружных органов власти: департаментов соцразвития, здравоохранения, образования и науки, труда и занятости населения, региональной безопасности, а также Адвокатской палаты Югры, региональных отделений Ассоциации юристов России, Фонда пенсионного и социального страхования России, филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», юридических клиник Сургутского и Югорского госуниверситетов. С их контактными данными можно ознакомиться здесь.
Реклама. Нотариальная палата ХМАО-Югры. ИНН 8602160207.