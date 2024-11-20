В Югре делают ставку на трудовую активность граждан 50+
Проект «Профессиональное долголетие», ориентированный на граждан в возрасте старше 50 лет, запустят в Югре, чтобы решить проблему «кадрового голода».
«Ханты-Мансийский автономный округ намерен решать вопрос с дефицитом кадров через обучение молодежи необходимым компетенциям, привлечение работников вахтовым методом и возобновление профессиональной деятельности граждан в возрасте старше 50 лет с помощью проекта «Профессиональное долголетие», — сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, который озвучил эту инициативу в ходе Югорского экономического форума (ЮЭФ).
Идеи о новом витке профессиональной деятельности людей 50+ и более старшего поколения появились уже давно на фоне растущего дефицита на рынке труда.
По словам Алексея Забозлаева, в регионе низкий уровень безработицы, на 20 тыс. вакансий приходится 2 тыс. безработных. Основные сферы предлагаемого трудоустройства: нефтяная отрасль, строительство, транспорт, здравоохранение, образование.
«Для решения этого вопроса, мы, в частности, разрабатываем специальное программное обеспечение с возможностью использования искусственного интеллекта для формирования кадровой потребности с учетом новых профессий, специальностей на перспективу в пять лет, что позволяет обучить востребованных работников. Также большое внимание будет уделено переобучению специалистов, снижению травматизма, пробуем возродить работу учебно-производственных комбинатов для школьников, запустили проект «Профессиональное долголетие» для продолжения работы граждан в возрасте старше 50 лет и передачи ими опыта молодым, а также привлечение сотрудников вахтовым методом», — сказал замгубернатора в ходе пленарной сессии «Дефицит кадров: пути решения».
Насыщение рынка кадрами идет в разных направлениях, и вовлечение старшего поколения в активную трудовую деятельность — лишь одно из них.
Проект департамента труда и занятости населения Югры «Профессиональное долголетие» нацелен на то, чтобы продлить профессиональную активность югорчан. Чтобы это реализовать, запланировали комплекс мероприятий: корпоративные программы по укреплению здоровья, повышение квалификации работников, тренинги по профессиональному выгоранию, спортивные мероприятия, наставничество, ярмарки вакансий для граждан 50+.