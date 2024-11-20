Детей участников СВО привлекли к акции «Детские ладошки V руках Югры»
В минувшие выходные дети участников СВО смогли без очередей пройти медосмотры в поликлиниках Югры.
Прошел очередной этап регионального проекта Женского движения «Единой России» «Детские ладошки V руках Югры». Его цель — в формате «зеленого коридора» поликлиники дать ребятишкам получить консультации узких специалистов.
Педиатры, офтальмологи, отоларингологи, стоматологи, инфекционисты, детские кардиологи и эндокринологи, неврологи, хирурги, ювенологи, психологи и многие другие вышли на работу в выходной, чтобы облегчить семьям защитников страны проведение обследований.
— Обычно из-за житейских дел ничего не успеваешь, даже сходить к врачу. Тем более, к узкому специалисту. А тут в субботу приходишь и тебя осматривают без очереди. Спасибо всем большое! — сказала участница акции в Нефтеюганском районе Руфина.
На базе Сургутской районной поликлиники организовали экспресс-тестирование для семей участников специальной военной операции. В поликлинике Белого Яра обследовали 26 детей военнослужащих. Маленьким пациентам удалось попасть на прием к ортопеду, ювенологу, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики.
В Когалымской городской больнице, помимо осмотров и сдачи анализов, родителям рассказали, как предупредить болезни у детей.
Но кто же из детей любит ходить по врачам? Поэтому организаторы в каждом муниципалитете предусмотрели и развлекательную программу для малышей: в медучреждениях их встречали ростовые куклы, дарили вкусные подарки, предлагали поиграть в увлекательные игры.