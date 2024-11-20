В Окружной библиотеке пройдет молодежный фестиваль саморазвития «Осенило!»
Друзья!
Снег, слякоть, осень. Но не время грустить, а время творить и развиваться!
Приглашаем на молодежный фестиваль саморазвития «Осенило!» 22 ноября с 17:00 до 21:00.
Участников фестиваля ждут:
- Игры на профориентацию: найдите свой путь, научитесь писать резюме и проходить собеседования с уверенностью, а также создайте идею своего креативного стартапа;
- Арт-креатив: создайте брелок в стиле макраме, распишите значок из дерева, научитесь делать узоры хной, перевоплотитесь в новый образ с помощью аквагрима, соберите карту желаний;
- Стильные разговоры: узнайте о том, как создать нескучный гардероб в деловом стиле, как навести порядок в шкафу и голове, как ухаживать за подростковой кожей;
- Литературные свидания: знакомимся с новыми людьми и обмениваемся идеями с единомышленниками;
- Путешествия по виртуальным мирам;
- Медиа-школа: узнайте, что и зачем постить в соцсетях, как использовать нейросети в дизайне;
- Спортивные тренировки: прокачайте свою выносливость и силу;
- Встречи с психологами: задайте вопросы и получите ответы на волнующие темы.
Не упустите возможность провести день с пользой и весело! Ждем вас!
Фестиваль пройдет 22 ноября с 17:00 до 21:00.
Остались вопросы?
Пишите: obs@okrlib.ru, звоните: 8(3467) 33-33-21 (доб. 345). Встречаемся в Окружной библиотеке, Мира, 2.