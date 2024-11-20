В Югре пройдет международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»
Открыта регистрация на IX Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», который пройдёт с 11 по 12 декабря в столице Югры.
В программу форума включены сессии по трём ключевым направлениям: «Россия для граждан», «Граждане для России» и «Россия для мира». Участники обсудят механизмы грантовой поддержки, инициативное бюджетирование и доступ к общественно полезным услугам, вместе с экспертами разберут, как инициативы могут улучшить качество жизни в стране и регионе, а также поддержать национальные цели.
Участие примут представители регионального, федерального и международного некоммерческого сектора, социальные предприниматели, государственные и муниципальные служащие, представители СМИ, добровольцы и участники гуманитарных миссий, а также федеральные эксперты-практики и представители научного сообщества исследователей третьего сектора.
Чтобы принять участие в форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», необходимо пройти регистрацию на сайте https://60parallel.ru/.
По итогам форума будет сформирован список конкретных решений, выработанных на площадках в рамках тактических сессий. Данные решения лягут в основу дорожной карты по развитию гражданского общества в Югре на ближайшие годы.
Отметим, международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» проводится уже в девятый раз. За эти годы более 10 тысяч участников со всей России, а также из-за рубежа присоединились к работе на площадках форума, в том числе представители иностранных государств.