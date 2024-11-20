Югорчанам предлагают пройти тестирование на знание Конституции РФ
Ежегодно 12 декабря в честь празднования Дня Конституции России проводится всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации.
Акция направлена на повышение правовой грамотности населения, осознание гражданских прав и обязанностей, а также на формирование справедливого общества, в котором патриотизм, законность и уважение к государственности занимают достойное место.
В акции смогут принять участие общественные объединения, государственные и гражданские служащие, лидеры общественного мнения, студенты ВУЗов и обучающиеся общеобразовательных учреждений и СПО.
IX Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации пройдет в онлайн-формате на платформе https://гражданин.дети.
Более подробная информация размещена на сайте общественного движения «Гражданин» https://гражданин.дети/test_konst/.