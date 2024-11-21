В Салехард прибыли участники молодёжного форума «Российский Север»
100 молодых представителей 24 народов российской Арктики и Дальнего Востока из 30 регионов страны прибыли в столицу Ямала для участия в десятом юбилейном форуме «Российский Север» платформы Росмолодёжь.События. Это молодые учёные, языковые активисты, этноблогеры, специалисты медиасферы, туризма, дизайнеры и общественники. В этом году конкурс среди кандидатов для участия в форуме составил 10 человек на место. Всего было подано свыше 780 заявок из всех регионов страны.
Мероприятия форума стартуют уже сегодня. После символического пересечения Полярного круга и экскурсии по городу, участников ждёт установочная сессия, деление на команды и тренинг на командообразование. Вечерняя программа включит церемонию торжественного открытия форума, мастер-классы по народным ремёслам, фотосессию в национальных костюмах квесты и выступления спикеров проекта ТОЛК «Дружба народов».
Программа насыщенная: в течение четырёх дней с раннего утра и до позднего вечера участники будут вовлечены в работу пяти треков и развлекательно-экскурсионную программу.
Гостей форума ждёт образовательная программа по пяти смысловым трекам: «Россевер. Сообщество», «Россевер. Имидж», «Россевер. Контент», «Россевер. Родные языки», «Россевер. Туризм». Все треки объединены в единую образовательную программу по развитию лидерских инициатив, продвижению родных языков коренных народов, развитию туризма в российской Арктике, молодёжным подходам к продвижению национальной одежды и созданию уникального медиаконтента. По результатам работы треков участники представят разработанные проектные продукты, которые могут стать импульсом для развития молодёжных инициатив в регионах российского Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Среди экспертов и приглашённых спикеров представители Федерального агентства по делам молодёжи, патриотических центров, управления госавтоинспекции, лекторы Российского Общества «Знание» и многие другие.
Каждый день форумчан будет начинаться этнозарядкой. Ребята примут участие в различных мастер-классах, лекциях и дискуссиях, смогут сдать ГТО и посостязаться в «Лучном бое». Также участники посетят аутентичное оленеводческое стойбище, где поучаствуют в этнобиатлоне, покатаются на снегоходах и оленьих упряжках, сфотографируются с оленегонными лайками, северными оленями и попробуют блюда национальной кухни.
Форум «Российский Север» впервые состоялся в подмосковной Клязьме в 2015 году. В 2020 году он впервые прошел в Салехарде. С 2021 года Ямал стал постоянной площадкой для проведения всероссийского форума. Такое решение принято Федеральным агентством по делам национальностей. С 2023 года «Российский Север» вошёл в форумный сезон платформы Росмолодёжь.События. С 2024 года программным директором форума назначен представитель от Ямала – Инесса Яунгад.
Ежегодно участники форума становятся победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты и воплощают свои проектные идеи.