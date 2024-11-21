Просветитель из Югры стала победителем регионального этапа конкурса Знание.Лектор Общества «Знание» 

В Ханты-Мансийске 24 призывника вступили в ряды курсантов ДОСААФ России, среди них парни из Когалыма, Лангепаса, Березово, Урая и далеких поселков Югры. Вместе с членскими билетами ДОСААФ России курсанты получили зеленые береты пограничников.