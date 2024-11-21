Губернатор Югры поддержал идею объявить в Югре Год исторического наследия
Губернатор Югры Руслан Кухарук поддержал инициативу секретаря первичного отделения партии «Единая Россия» в Пыть-Яхе Русланы Шлыковой об объявлении в Югре Года исторического наследия. Об этом сообщает корреспондент ugra-news.ru.
«Сегодня я предложила Руслану Николаевичу поддержать инициативу об объявлении 2025 года Годом исторического наследия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, так как считаю, что именно всех наших героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, должны быть сохранены в нашей истории. Я считаю, что само историческое наследие — это фундамент нашего общества», — сказала Руслана Шлыкова.
Губернатор идею поддержал, однако впереди еще голосование югорчан. Именно они выберут, каким будет 2025-й год.
«Эта инициатива очень своевременная и хорошая. Она достойна того, чтобы опубликовать её на сайте голосования. Надеюсь, ее поддержит большинство жителей округа», —сказал Руслан Кухарук.